英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母部署全副武裝的F-35B戰機。

儘管英國先前縮減了計畫紀錄（PoR）的完整數量，但如今重申，將信守採購138架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35隱形戰機的承諾。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，英國最近在一次國會辯論中強調，將致力採購138 架F-35B戰機，顯示對最重要國防專案之一的堅定承諾。

英國國防採購國務大臣卡特里吉（James Cartlidge）詳加回應，釐清了倫敦對F-35專案的立場。這項澄清是在緊要關頭做出的，因為2021年國防司令部文件並未明確重申英國對採購 138 架戰機的承諾，以致引發了種種猜測。然而，他的聲明為英國國防採購戰略的連貫和穩定性提供了亟需的保證。

國防司令部文件中暗示，除了原本訂購的48架 F-35B之外，將進一步擴大機隊。還有報導說，英國將開始討論添購27架F-35B戰機，目標是到2030年代初時，使機隊總數達到 75架。不過，其中包括2021時，因墜落「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母而折損的1架F-35B。無論如何，卡特里吉重申了138架戰機的採購目標，總算打消了各方對英國空中戰力長期戰略願景的疑慮。