台82線東向6.55公里處，7日晚間6點多發生死亡車禍。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台82線東向6.55公里處，7日晚間6點多發生死亡車禍，61歲施姓男子騎腳踏車先後遭後方兩輛機車撞擊，導致施男當場噴飛5公尺，頭部破了一個5公分的洞，深可見骨，起初施男還意識清楚，到院後生命徵象急轉直下，最終宣告不治，經警方初步調查，3名駕駛皆無酒駕，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

嘉義縣警察局朴子分局表示，昨晚間6點20分，東石鄉港墘村台82線東向6.55公里處，18歲黃男騎機車搭19歲李男，另一名友人19歲王男騎另一輛機車跟在後方，施男騎腳踏車在最前方，3車同向而行，騎在機慢車道上，疑似黃男要超車，不慎擦撞到施姓死者，施男當場噴飛倒地，後方王男來不及反應，直接撞上已倒地的死者，兩名騎士也受到輕傷，施男身上多處受傷、意識不清，送嘉義長庚醫院後死亡，無人酒駕。

嘉義縣消防局指出，昨天晚間6點20分獲報朴子市82線快速道路起點，東石往朴子方向發生車禍，立即派遣人車前往，抵達現場回報為機車與腳踏車車禍，現場有3名男性傷者，其一名61歲施姓男傷者，頭部有5公分外傷，深可見骨，送長庚醫院急救，另2名18、19歲男性輕傷者送往朴子治療。

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