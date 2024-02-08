繼台糖梅花豬肉片驗出瘦肉精「西布特羅」後，雲林衛生局也驗出轄內濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」，含有工業用染料蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），已要求販售通路全聯下架。毒物科醫師則指，蘇丹紅是可能致癌物，呼籲民眾不要購買顏色過於鮮豔的產品自保。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，蘇丹紅是脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，常見的蘇丹色素有1號、2號、3號及4號，在國內禁止使用於食品。

顏宗海說，世界衛生組織國際癌症研究機構，將蘇丹紅列為第3級無法分類的致癌物，此外，但蘇丹紅在人體會被分解為胺類化合物，研究證實有些胺化合物是屬於第2級致癌物，也就是可能致癌物，因此，人體對蘇丹紅的每日容許攝取量是無法計算的。

顏宗海表示，國人對於購買辣椒或鴨蛋製品時，常會覺得顏色愈紅，營養價值也愈高，因此給了不肖業者鑽漏洞的機會，為了能減少購買到被蘇丹紅汙染的食品，建議民眾選購食品時，注意以下5點。

1、跟信譽良好的食品供應商購買。

2、購買時需仔細閱讀食品標籤。

3、選購食品時，應避免顏色過於鮮艷或價格過低的產品。

4、分散風險，不要限定購買特定品牌。

5、均衡飲食，不要只吃特定食物。