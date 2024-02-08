名列滾石雜誌「史上最偉大100位歌手」的樂壇超級巨星洛史都華（Rod Stewart），本來將在今年3月首度站上高雄巨蛋演出，門票已於去年11月開賣；豈料演出前一個月，官方忽然宣布洛史都華的亞洲巡迴多數場次已取消，包括高雄、吉隆坡、曼谷、香港和馬尼拉。

根據主辦單位理想國公開的聲明：「因不可抗拒因素，很遺憾的洛史都華取消亞洲其他城市巡迴演出包含高雄，退票相關煩請至拓元售票系統。」被取消的不只有台灣，還有吉隆坡、曼谷、香港和馬尼拉；不過，3月16至20日位於東京和新加坡共三場演出有保留，想要親自欣賞「搖滾公雞」風采的歌迷，還是有機會！

Rod Stewart - Have You Ever Seen The Rain (Official Video)

洛史都華出道超過62年，是美國樂壇1960年代中期的「英國入侵浪潮」之後的標誌性人物之一，曾創下多個輝煌的戰績，包括歌唱生涯突破2億5000萬張專輯銷量、名列滾石雜誌「史上最偉大100位歌手」、兩度入主搖滾名⼈堂、多項葛萊美獎肯定、獲英國女王封爵等，也是各大金榜的常勝軍。

I Don't Want To Talk About It (from One Night Only! Rod Stewart Live at Royal Albert Hall)

洛史都華上次來台開唱是1995年，在台北市立體育場飆金嗓的帥氣畫面，至今仍留在歌迷心中；這次睽違15年再度來到亞洲巡演，洛史都華內心十分激動，等不及想把非常精彩的演出呈現給歌迷朋友們；如今開唱前一個月突然取消5座城市的巡演，令歌迷感到可惜。