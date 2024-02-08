才登基不久的75歲英國國王查爾斯（King Charles III）罹癌令人震驚，據悉他熱愛健身，每日必做加拿大皇家空軍推行的5BX體能訓練，這項體能訓練只需要11分鐘，包含伏地挺身等5動作，專家指出，這項訓練有助於正在進行抗癌治療的患者。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《紐約郵報》（New York Post）報導，查爾斯長久以來被譽為健身迷，英國王后卡蜜拉也曾笑熱愛步行的查爾斯「像頭山羊」，另外英國《鏡報》（The Mirror）稱，查爾斯「相當狂熱」加拿大皇家空軍的體能訓練法5BX，每天早晨及就寢前都會進行一次5BX鍛鍊。

加拿大皇家空軍推行5BX體能訓練。

5BX是加拿大皇家空軍於1950年代末發展出的11分鐘體能鍛鍊法，一共涵蓋5個動作：

動作1：手伸直、身體向下彎曲觸地後再向上伸展，第一個動作必須持續2分鐘，慢慢放鬆身體。

動作2：仰臥起坐60秒。

動作3：伸展背部。民眾必須俯臥，將雙手及雙腳抬離地面後再放下，重複同一動作60秒。

Maybe better off Youtubing the Royal Canadian Air Force 5BX (ie five basic exercises) pic.twitter.com/6w7In2PirZ — Pepe the Turtle (@coldiceteabreak) February 6, 2024

動作4：連續伏地挺身1分鐘。

動作5：原地跑步6分鐘以加強有氧。

英國艾塞克斯大學（University of Essex）運動、復健與運動科學學院教授桑德科克（Gavin Sandercock）表示，5BX完美結合了有氧及肌肉鍛鍊，除了符合英國國家指南對成人身體活動健康的建議外，也符合對治療癌症期間或抗癌康復後的鍛練建議。他說，部分癌症治療會導致患者體重下降，鍛鍊能夠協助增加或維持患者的肌肉量。

不過桑德科克也表示，癌症有多種形式，治療方式也相當廣泛，癌症患者要進行鍛練前，最好先諮詢專家建議。