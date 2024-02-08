好市多零食選擇多樣，一名男子推薦日本製的起司仙貝餅乾，口味涮嘴但調味不重，就連家裡6歲的孩子也很愛吃，貼文獲得一票好評，有知情網友說，該產品是到日本旅遊必買零嘴，幾乎每個日本家庭都有一包，不論是配茶或咖啡都很讚。

原PO昨（7）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上周到賣場買到一款日本製的起司仙貝餅乾，內有兩大包售價479元，價格雖然高但說餅乾的數量很多。

原PO形容餅乾上的起司吃起來鬆軟、濕潤，仙貝的口感也很爽脆，調味也不重，配茶飲或咖啡最好，大小約是兩指寬，他6歲的孩子也能一口吃下，讓他們一家人忍不住一個接一個；此外，每片都是單獨包裝方便攜帶，若再到好市多會回購。

貼文引發關注，有內行人指該款餅乾是日本家庭常見零食，也是不少人到日本旅遊指定購掃貨的商品之一；其他已回購多次的會員也大讚好吃，但缺點就是售價高，且放久了容易受潮。