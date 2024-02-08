努力工作一整年就是為了多領一點年終獎金，一名在傳產業工作的女網友昨天收到年終獎金入帳通知，打開發現領到181萬元，驚訝比年薪還多，照片PO出後羨煞大批網友，好奇她是做哪個行業的傳產，她也大方分享「是建築相關傳產業」。

原PO在Dcard表示，在建築相關的傳產業工作8年，月薪5萬，是責任制，只要負責的案子做得成績好，錢就多，昨天睡前她打開網路銀行App查帳，看到年終獎金已經入帳，金額高達181萬5169元，感動直呼「覺得一整年的辛苦值得，可以過個好年了！」

原PO說，她只是公司的小員工，上面還有3、4個主管，歷年來公司年終都給得不錯，業績好自然主管也能抽一定比例，像是她去年年終也領了100多萬，但今年更多。

貼文曝光後，許多網友看了羨慕，「這年薪了吧」、「181萬的年終？老板很有錢嗎？」、「獎金好大一包，好羨慕」、「我當工程師年終1個月唉！準備離職」、「真香，大概是我5年的薪水」、「好會賺！」、「這個年終！你們平常一定很辛苦」、「原PO公司還有缺人嗎，我會超努力的」。