GX首次在香港街頭演出。（相信音樂提供）

GX首次在香港街頭演出。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成限定團體「GX」推出的新曲〈BABY GIRL〉、〈認愛〉都獲得好成績，日前他們攜著這股魅力席捲香港，受邀到唱跳「夜」尖咀的活動演出，他們一出場就獲得歌迷熱情尖叫歡迎，第一次在香港街頭演出，GX也很興奮準備近一小時的演出和歌迷嗨爆街頭。

GX除了各自演唱夯歌〈為愛而愛〉、〈當我變成我們〉、〈外人〉、〈我還是愛著你〉，也一起合體演唱〈射手〉、〈BABY GIRL〉、〈認愛〉、自彈自唱〈偷偷的〉、〈我是誰我是誰我是誰〉與全場歌迷大合唱。鼓鼓開心地說：「第一次在香港街頭唱歌給大家聽，以前來尖沙咀都是逛街，很開心透過音樂認識新朋友。」鼓鼓更即興地演唱粵語歌〈喜歡你〉送給香港歌迷。

才剛到香港宣傳，〈認愛〉就入勁爆本地榜，他們感謝歌迷支持。當天香港歌迷也為9日生日的蕭秉治慶生，特製印上《大玩一票》演唱會海報的生日蛋糕，預祝3月GX高雄演唱會順利成功，蕭秉治也在歌迷見證下許下5月能在香港開唱。年節即將展開，GX計劃一起出門旅遊，趁著年假好好休息充電，再好好備戰3月16和17日在高雄流行音樂中心舉的《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會。