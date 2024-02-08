侯友宜致贈加菜金及水果，（王揚傑攝）

侯友宜致贈加菜金及水果，（王揚傑攝）

為慰勞過年期間仍堅守崗位的警察人員，新北市長侯友宜今（8）日中午由警察局長廖訓誠陪同，與保安警察大隊、交通警察大隊及婦幼警察隊的基層同仁們圍爐，慰勞大家一整年來的辛勞。侯友宜特別提到，蘆洲7日晚發生彩券行強盜案，警方8個小時就立即偵破，讚許同仁沒有因為休假就懈怠，打擊犯罪一樣快速。

侯友宜致贈加菜金及水果，（王揚傑攝）

侯友宜今與市警局基層員警圍爐共度小年夜。（王揚傑攝）

侯友宜今與市警局基層員警圍爐共度小年夜。（王揚傑攝）

一同圍爐的還有警友總會副理事長呂富美、新北市警友會理事長黃志彰、義警大隊長陳汪全、民防大隊長吳建亨、義交大隊長許湘鋐、義警協進會理事長吳文福及中和區長楊薏霖等人，一同向春節留守執勤的員警表達感謝。

侯友宜舉杯祝賀大家新年快樂。（王揚傑攝）

侯友宜親切幫人夾菜。（王揚傑攝）

侯友宜逐桌與基層員警話家常。（王揚傑攝）

侯友宜表示，春節期間市民在休息的時候，警察及相關單位不能休息，尤其警察同仁又要打擊犯罪、為民服務，也要交通順暢，工作責任非常重，所以在小年夜特別跟警察同仁圍個爐，謝謝他們一年來的辛苦，也謝謝所有警眷的支持，讓人民可以過好生活，民眾可以過個好年。

侯友宜說，尤其昨天晚上蘆洲分局在轄內發生搶劫彩券行，短短8個小時就立即偵破，逮捕嫌犯、取回贓證物，沒有因為休假而有所懈怠，打擊犯罪一樣的快速，特別謝謝蘆洲分局，也謝謝警察同仁的辛苦。

侯友宜除致贈加菜金和水果，圍爐時還親切為同桌每個人夾菜，舉杯祝賀大家新年快樂，隨後又逐桌與基層同仁話家常，向大家拜年。

市警局表示，重要節日安全維護期間，各分局及保安大隊、交通大隊及婦幼隊等單位員警同仁仍然全力投入，確保轄區治安平穩、交通順暢與婦幼安全，讓市民人人都能安心過好年。