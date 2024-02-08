白沙岬燈塔。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

石門水庫。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園去年遊客破8200萬人次，已大幅超越疫情前，觀旅局迎接春節年假也透過大數據推3年齡層適合的走春遊程，新世代年輕人青埔都會時尚輕鬆GO、中生代闔家親子推黃金海岸幸福1日遊、長青族則主打祈福登山好運道，並提醒出遊前可上桃園觀光導覽網瀏覽最即時的人潮資訊，免塞車享受舒適的春節假期旅遊。

南天宮。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

草漯沙丘地質公園。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

觀旅局長周柏吟表示，市長張善政上任後致力推長科技觀光智慧旅遊，觀旅局透過中華電信統計去年25處熱門景點已超過8200萬人次，大幅超越疫情前、2019年的7000萬人次，顯見遊客都已回籠，像是連續3年蟬聯春節旅遊排行第一的青埔休閒遊憩區，去年有超過80萬人次造訪，一整年創下超過2500萬人次的高人氣，較前一年成長590萬人，已成為目前年輕族群最喜愛的熱門景點之一。

新屋綠色走廊。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

五酒桶山。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

觀旅局特別針對年輕族群推出「青埔都會時尚輕鬆GO」春節旅遊行程推薦，包括：年輕人睡飽後可到以「硯台」、「墨池」為意象規畫設計的橫山書法藝術館拍照打卡，感受文藝氣息，中午時可到購物、玩樂、美食、影城應有盡有的桃園置地廣場享受日韓等異國風味美食，下午時可到新光影城看場電影，感受旗艦級的聲光體驗，或到新興的都會型水族館Xpark欣賞企鵝、水母等各種療癒水生動物，也可到全台首座美式露天Outlets的華泰名店城享受購物樂趣。

觀旅局分析1整年遊客人次統計發現，30至50歲的青壯族群較喜歡海線旅遊，這群人多數已成家有小孩，為了讓爸爸媽媽們省心不煩惱帶孩子新春去哪玩，桃市府觀旅局特別推出「桃園黃金海岸幸福一日遊」帶孩子放風，早上先到台版撒哈拉沙漠「草漯沙丘地質公園」，親子來一張遼闊系濱海風車美照，接下來前進到曾入選「台灣歷史建築百景-白沙岬燈塔」，免門票、好停車的國定古蹟是小孩在玩樂中學習的好去處。中午推薦到「永安漁港」觀光魚市啖現撈的海鮮美食、賞海景；之後再到鄰近的「新屋綠色走廊」全家乘座四輪協力車，共同踏出新春的每一步。晚間絕對不能錯過新屋在地的鵝肉及各式客家料理，以令人食指大動的美食為完美的一天畫下句點。

觀旅局也精選3條長輩最愛的祈福勝地及登山步道，包括以「求財」為主的「新春財運道」，早上先到桃園歷史悠久的財神廟「蘆竹五福宮」祈求財運，再漫步「五酒桶山步道」後，之後前往「台茂購物中心」享美食。「求平安順利」的「平安道」，則在「虎頭山公園全齡友善步道」森呼吸，再到曾獲選「臺灣宗教百景」之一「壽山巖觀音寺」祈求平安，中午可選擇「虎頭山土雞城」享用美味的土雞料理。想要祈求「福氣滿滿」的「好運道」不妨到龍潭大池「南天宮」祈求好運後，踩天鵝船遊龍潭大池賞美景，再前往「石門水庫」吃活魚，大溪老街採買伴手禮，以美好的旅程開啟新春好運到！

周柏吟表示，為服務民眾春節期間旅遊便利性及安全性，市府提供雙項線上貼心旅遊服務，包括16支高解析即時影像影像，即時呈現景點人潮現況影像，民眾可查詢桃園觀光導覽網（點選右上方精彩活動-即時影像）就可隨時輕鬆掌握現地人潮。市府也結合電信數據統計資訊，建置25處景點人潮燈號 （紅燈-景區擁擠、黃燈-景區略擠、綠燈-景區舒適），避免前往景區時發現人潮擁擠，免塞車享受舒適的春節假期旅遊。

更多訊息，請上桃園觀光導覽網（https：／／travel.tycg.gov.tw／）或桃園智慧遊APP查詢。