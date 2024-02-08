台積電1月營收飆同期新高，加上被華爾街分析師列為美股AI 5大猛將，推升周三（7日）台積電ADR大漲4.69%、收124.98美元。財信傳媒董事長謝金河表示，台積電是輝達、超微背後的後勤部隊，AI奔馳，台積電是大贏家之一，2025年營收再成長20%，可望達1000億美元，台積電列為AI 5是今年最新的焦點，可能是市值挑戰1兆美元最重要試金石，並形容2024「台積電起風了」！

今天日經新聞發出一則消息：美國股市市值占全球近一半，達48.1%，中國則從2015年的20%降到現在剩10%，印度股市市值4.33兆美元打敗香港的4.29兆美元，躍居第四。中國的8.43兆美元仍領先日本的6.35兆美元，分居二、三。

謝金河在臉書「以半導體世紀來臨：台積電起風了！」為題發文，指出股市的市值代表一個國家的經濟實力，一家公司的市值也代表著這家企業的全球競爭力。

進入2024，這個世界已經告訴大家，這是AI領航的新時代，美國股市創造51兆美元總市值，其實是半導體領航的AI相關產業帶動的。今天標準普爾500指數最高到4999.89點，輕輕一躍就破5000點大關。道瓊工業指數也創下38783點的天價，更可怕的是費城半導體指數及Nasdaq100指數持續飆升。

最早是CNBC金融分析師克萊默（Jim Cramer）於2017年提出FAANG，他把Apple、FB、Google、Amazon及Netflix包在一起，但謝金河認為，要用微軟取代Netflix，變成FAAMG，現在已經少有人在講Netflix。

去年美國銀行分析師哈奈特（Michael Hartnett）又點名科技七雄，包括Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、Tesla、Nvidia，但今年Tesla節節敗退，市值已經跌破6000億美元，剩下不到Meta一半，科技七雄出現一個裂口。

現在對沖基金Light Street Capital分析師卡徹 （Glen Kacher）最新主張AI 5，把微軟、輝達、博通（AVGO）、超微（AMD）及台積電列為AI5。謝金河強調，這是2024最新的焦點，也可能是台積電市值挑戰1兆美元最重要的試金石。

同樣有華人血統的博通，以網路傳輸晶片為主力，去年股價一飛沖天到1284.55美元，市值高達5869.55億美元，一度超越台積電。

謝金河表示，台積電是輝達、超微背後的後勤部隊，AI奔馳，台積電是大贏家之一，24年台積電營收約850億美元，成長22%，25年再成長20%，台積電營收將達1000億美元，7日台積電ADR收盤124.98美元，股價上漲4.69%，市值達6481.98億美元。如果台股今天開盤，應該會有不錯的漲幅。