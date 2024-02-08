大陸商務部8日表示，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文7日與美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）舉行會談，但尚未披露雙方會談細節。

此前，大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰6日在北京會見出席中美經濟工作組第三次會議的夏包一行。何立峰指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

另外，王受文6日剛與美國商務部次長拉哥（Marisa Lago）舉行視訊通話。王受文在通話中，就美國對中國半導體和雲端服務管制、公平對待在美中國企業、太陽能限制措施等表達關切。雙方還就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作進行溝通。

值得關注的是，中美經濟工作組5至6日在北京舉行第三次會議。中方特別就美方對大陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切後，便傳出日前美方宣布要對中國出口的鍍錫鋼（馬口鐵）課徵122.5％反傾銷稅措施已轉彎喊卡。