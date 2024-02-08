2月8日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。路透記者提問，據報導，菲律賓國防部長已下令軍方增加在巴丹群島的部隊和建築的數量，該島距離台灣不到200公里。汪文斌呼籲菲國，不要在台灣問題上玩火。

汪文斌表示，中國和菲律賓是隔海相望的鄰國，友好交流是中菲關係史的主流，遠親不如近鄰，睦鄰友好，相互尊重主權與領土完整，互不干涉內政，應是鄰里相處之道。

汪文斌強調，台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，菲方有關方面對此應當有清醒的認識，慎重行事，不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身。

據法國廣播電台報導，菲律賓海軍6日發表聲明，防長特奧多羅說（Gilbert Teodoro）：「從2024年開始，菲律賓武裝部隊的行動節奏將加快。」「巴丹群島就北部基線而言，是菲律賓的先鋒。」

特奧多羅在菲律賓武裝部隊和菲海軍領導人的陪同下訪問了當地。菲律賓海軍表示，特奧多羅的訪問「標誌着我國對領土防衛和國家安全承諾的關鍵時刻。」

路透去年8月報導，美國軍方正在就於巴丹群島開發民用港口與菲方進行談判，此舉將促進美方進入面向台灣的戰略要地島嶼。

2023年，菲律賓幾乎將美軍可以進入的軍事基地數量增加了一倍，其中包括三個面向台灣的基地。中方稱，這些舉動是對地區緊張局勢的煽風點火。巴丹群島是去年美菲「肩並肩」聯合軍事演習的訓練地點之一，有超過17000名兩國軍人參加，是有史以來規模最大的一次年度軍事演習。