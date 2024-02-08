台中市政府與食藥署複驗台糖安心豬檢體結果含有瘦肉精，對此，民進黨立委洪申翰表示，台中市長盧秀燕今天收手了。為什麼收？因為盧秀燕很清楚，在這個食安事件中，她把一個直轄市長，演成實驗室主任，這在行政跟政治上，都很難經得起檢驗。

洪申翰批評，台糖的那一盒豬肉，在台中的實驗室驗出了西布特羅，這當然是重要的資訊，但如果是一個負責任的直轄市長，在知道了這個檢驗資訊後，該做什麼事？該公佈的當然要公佈。

洪申翰說，但在公佈之前，一個負責任的行政團隊必然會考慮到，如果公布後有一個市民，打電話來問食安處，「我看到市府發布的消息了，我很擔心家人的安全，所以，食安問題是出在哪？現在市面上的台糖豬肉都有瘦肉精嗎？還是國產豬肉都有？」把同一盒肉反覆驗22次，有辦法回答上面市民的問題嗎？「沒辦法。」

洪申翰指出，「這是為何，一個負責任的市政府，應該會在公佈前，自己先去找這盒肉的同一批次豬肉，包括養殖場與飼料，來做更進一步的檢驗，才有辦法大概掌握到底問題的源頭在哪，還有，含有瘦肉精的違規產品範圍有多大？」

洪申翰表示，如果涉及到跨縣市的查驗，當然需要找中央一起來幫忙，弄清楚事件發生的原因和影響範圍，才有辦法面對市民的焦慮，才不會讓食安的恐慌無限蔓延，尤其在過年前。

洪申翰提到，面對廠商也是一樣，「你要叫廠商預防性下架，可以，但廠商也會問你，需要下架的合理範圍要抓多廣，要排除什麼因素後，才能重新上架。」甚至包括，若要開罰等等的行政處分，行政單位手上握有的證據和資料，也需要經得起廠商若不服，提出訴願的挑戰，這些都是一個負責任的行政團隊，面對食安事件，最ABC的常識。

洪申翰說，但盧市府非常怪，這些所有的準備都沒做，花了17天（1／15~2／2）只是反覆再反覆驗那一盒肉。這17天，從第一次驗到，到公開資訊，明明就可以完成更多公佈前就該準備的工作，但盧秀燕就是什麼都沒做。

洪申翰批評，她就是活生生的，在她盧式風格的政治表演下，把一個權限很大的直轄市長，演成了一個實驗室主任，只管檢驗那一盒肉。其他的，她都不管。至於這麼反常的目的是什麼，大家都一清二楚。