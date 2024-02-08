彰化1名17歲黃姓少年，因想加入陣頭，日前竟自行到校辧理休學後即不知去向，讓其阿嬤因找不到人而焦急報案。警方追查發現黃姓少年人在陣頭的聚會處所，苦勸黃姓少年快過年了，不要丟下阿嬤獨自1人。經警方曉以大義，黃姓少年打消離家念頭，流淚承諾不會再讓阿嬤傷心。

今天是小年夜，農曆春節即將到來，在家家戶戶準備團聚的時刻，員林警分局林厝派出所日前接獲民眾報案，指稱1名年僅17歲黃姓少年騎機車離家後，自行前往學校辦理休學，之後即不知去向。

林厝所所長蔡文淦及警員蕭瑞錡獲報後立即前往黃姓少年家中探訪，經與黃姓少年的阿嬤訪談，得知黃姓少年近來曾表示將參加宮廟陣頭活動。

警方研判黃姓少年可能受到同儕影響，因此想加入陣頭，透過管道掌握黃姓少年的交友狀況後，聯繫其朋友，得知黃姓少年已在宮廟陣頭的聚會處所，遂立即前往，經再三苦勸，將黃姓少年安全帶返家。

「你現在應該要好好讀書，以後才有發展。」警方與黃姓少年交談了解其離家原因，得知黃姓少年是因為其父決定將其轉學至臺北以便就近管教，他不想北上，因此心情鬱悶，才會離家。

經警方苦口婆心相勸後，黃姓少年流淚說，他看到阿嬤因為他離家而焦急、擔心不已，因此感到相當自責，也很後悔自己一時衝動下無故離家，他會聽阿嬤的話，不會再讓阿嬤傷心，

員林警分局分局長吳詠傑表示，為民服務是警察的職責，林厝所長與員警將黃姓少年視為兒子，耐心開導其應多多陪伴家人，避免家人擔憂，讓黃姓少年過年前返家與阿嬤團圓，溫馨結局，令人欣慰。