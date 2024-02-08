新北市汐止1名70歲蔣姓女子，因多次遭詐騙損失百萬，發現蔣女獨自蹲坐地上，不慎從樓梯跌落，造成頭部有撕裂傷，由救護人員初步救護包紮。（圖／警方提供）

新北市汐止1名70歲蔣姓女子，因多次遭詐騙損失百萬，曾在家中吞食多顆藥物後離家不知去向，女兒因無法聯繫上擔心其安危，報案請求警方協助。

警方表示，警方獲報後立即依緊急協尋失蹤人口之程序受理並展開協尋，派出多名警力前往蔣女住居所周邊沿路查訪與尋找，在員警積極努力的找尋之下，最後在蔣女住處大樓樓梯間，發現蔣女獨自蹲坐地上，員警立即上前查看，蔣女當下精神狀況不佳，隨後當其起身欲離開時，不慎從樓梯跌落，造成頭部有撕裂傷，由救護人員初步救護包紮後，送往汐止國泰醫院診治，蔣女家人得知尋獲消息也非常感謝警方的協助。

汐止警分局提醒民眾，平時多關懷周遭的親友，一旦發現親友出現心情低落的情形，須多加留意並適時給予關懷與陪伴。警方也呼籲，詐騙手法推陳出新，近期多以假投資虛擬貨幣及股票等方式詐騙，透過網路一頁式廣告取信被害人信任，並標榜高獲利、低風險，鎖定民眾貪圖快速致富等心態進行詐騙，民眾切記勿輕信網友來路不明之投資管道。如有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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