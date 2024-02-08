台灣旅遊團客赴陸旅行開放還剩下不到一個月，旅行業期待並籌備已久，卻在交通部觀光署昨天臨時喊卡下，業界一片哀嚎聲「恐怕年後要失業了」。全國商總主席賴正鎰今天說，昨晚到今天早上電話接不完，旅行業者都表達強烈的憤怒態度，直呼被騙了，相關行業開始串聯，準備年後發動萬人北上街頭抗議政府朝令夕改，打破旅行業飯碗。

賴正鎰計算，在疫情前大陸旅客來台灣大約是400多萬人次；台灣旅客去大陸旅遊大約是500萬人，共計約千萬名旅客，以單趟旅遊平均消費5萬元計算的話，兩岸起碼損失了上千億元的商機。

賴正鎰說，「選舉已經結束了」，政府應該要遵照選前的承諾，在三月開放台灣團客赴陸旅遊，去年底各家旅行社就都已經開始廣告宣傳，收攬團客，幾乎三到五月的都已經客滿，六、七月的也都已經有七成，眼看都箭在弦上，還剩下不到一個月，大家忙到年前，還在開心說赴陸團客業績滿滿，沒想到年前的最後一個上班日，卻傳來噩耗，一個行政命令就讓旅行業界的美夢毀之一旦，大家都措手不及。

賴正鎰表示，民進黨政府都不設法去跟大陸相關單位交流，還沒有等到對方說法，就急著片面宣布禁招赴陸旅行團，一下就害死所有旅行業者。「陸客不能來台灣，數十萬旅行業相關家庭就已經很慘了，現在又禁止團客去大陸」，簡直是雪上加霜。

他說，政府突襲式的宣佈，當他得知交通部觀光署的理由是對岸沒有表達善意，但是時間還沒有到，政府何不等到過年後再來看情況，都還來得及，為何要選在年前宣布如此殘酷的事實，讓從事旅行業的家庭情何以堪，讓人先過「難過的年，憂愁的年」，簡直就是犧牲旅行業者與消費者的權益。