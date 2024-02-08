為鼓勵關懷少年從事公益，嘉義縣警察局結合嘉義地方法院，首度在半天岩紫雲寺舉辦淨山活動，帶著30名少年清掃紫雲寺前廣場、半天岩多條步道。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵關懷少年從事公益，嘉義縣警察局結合嘉義地方法院，首度在半天岩紫雲寺舉辦淨山活動，帶著30名少年清掃紫雲寺前廣場、半天岩多條步道，並由嘉義縣長翁章梁致贈年菜、紅包給青少年做為感謝，期待藉此讓少年懂得付出，得到社會正面回饋而有所改變。

縣警局少年隊組長黃顯堂說，這些關懷少年狀況特殊，身邊同儕、所處生活圈不知道什麼是做公益，今年是第一次用淨山方式，帶著少年做公益，期待少年把環境裡的髒東西掃去，象徵迎向新的未來，完成上午的淨山活動後，大部分青少年的回應頗為正面，接下來也會以不同形式的活動，為關懷少年點亮光明燈。

嘉義縣長翁章梁特別致贈年菜、紅包給參與活動的少年，讓少年提早感受過年氣氛。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

包括嘉義縣長翁章梁等人也身體力行，拿起竹掃把清潔環境、步道。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今翁章梁身體力行，與警察局長林宏儒、嘉義地方法院主任調查保護官張楠楠、警察之友會理事長李鴻坤、調查保護官、少年警察隊員警及少輔會輔導員與輔導志工等人，帶領30名青少年進行環境清掃拿起竹掃把清潔環境、步道， 藉此期勉青少年透過從事公益、學習尊重他人、肯定自己。

同時翁章梁也頒發感謝狀給提供溫馨年菜的嘉義縣慈善團體聯合協會、長富稻米乾燥廠、晶讚工程行、谷平碾米工廠及半天岩紫雲寺管理委員會等熱心公益單位，特別準備年菜、紅包給參與活動的少年，讓少年提早感受過年氣氛。