農曆年節到來，許多政壇人士紛紛推出署名春聯發放給民眾，其中新任立法院長韓國瑜的署名春聯超搶手，國民黨新科立委葉元之今(8日)也特別排時段發放韓國瑜的春聯，他也在臉書分享一段「韓粉相惜」的溫馨故事，一名住在桃園的林先生上網買到韓國瑜春聯，但願意割愛給鄰居爺爺，自己特地搭兩個小時的車，趕來板橋拿韓國瑜春聯，令人感動。

為服務在地民眾想要韓國瑜春聯的願望，葉元之特別跟院長辦公室要了100張春聯，今日下午由他本人親自在板橋服務處發放，熱鬧場面也同步在YouTube上直播，吸引逾3萬人觀看。

葉元之也在臉書分享一段感人故事，一位住在桃園中壢的林先生，上網花200元買了韓國瑜的春聯，但隔壁獨居的95歲的爺爺也很喜歡韓國瑜，林先生就將春聯送給爺爺，林先生透過網路知道葉元之在發春聯，特別從桃園趕來板橋，來回要坐兩小時的車。

葉元之透露，途中林先生不斷打電話請他幫忙留一張，他也特別多留了半小時等林先生，「拿到春聯那一刻，林生先高興的快哭了」。

葉元之也感動說，「林先生自己也很喜歡韓國瑜，卻願意將上網買的春聯割愛給隔壁的老爺爺，自己再花兩小時坐車來拿，真令人感動」。

葉元之也笑說，他自己的春聯也是很受歡迎，還有人請他簽名，指定要署名「新北吳彥祖」。