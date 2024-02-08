韓國天后寶兒（BoA）近期難得跨足電視圈，客串夯劇《和我老公結婚吧》要與主角朴敏英搶男人，除了演技讓人尷尬外，她的神顏在劇中卻看似「整壞了」，掀起熱烈討論；沒想到寶兒隨即開直播回應，有豐唇效果是因為她有抿嘴習慣，大方反擊「我的嘴唇安好」。

寶兒從15歲以歌手身分出道，出道超過23年也偶爾會跨足戲劇圈，她最近客串演出朴敏英主演的電視劇《和我老公結婚吧》，她在劇中介入朴敏英和羅人友的感情，但時隔8年演技遭吐槽根本沒進步；寶兒昨（7日）結束工作後特地開直播回應，她認為反派就是被罵的，但拍攝過程她真的很開心。

寶兒特地開直播回應對她在電視劇中表現的疑問。（圖／摘自寶兒BoA Instagram）

另外寶兒在劇中最受到熱議的是，她的嘴唇和過去有點不同，像是做過豐唇手術一樣，不自然的樣子甚至被嘲笑，「去拔罐嗎？」、「蜜蜂螫到的感覺」、「看很久都認不出來是寶兒耶…」；對此，寶兒也大方回應網友質疑，解釋自己有抿嘴的習慣，唇妝暈開了才看起來像豐唇，「大家不用擔心，我的嘴唇安好」。

其實寶兒在韓國是天后級的歌手，雖然她最近在電視劇的表現評價很兩極，但她3月將來台灣在高雄櫻花季表演，這是她睽違6年再度訪台，令大票KPOP粉絲都相當期待，恨不得趕快一睹寶兒舞台上的風采。