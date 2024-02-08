今天是小年夜，也是春節連假的第一天，天氣雖冷但所幸能見度佳，一早台北松山機場便擠滿大批金門鄉親準備搭機回家團圓過年，金門尚義機場返鄉人潮也一波接一波，加上接機親友瞬間將入境大廳擠得水洩不通。不過仍有不少歷經4波春節加班機仍訂不到票的民眾，天還沒亮就趕到松山機場登記候補苦等機位；經清查還未購買機票的鄉親有近百人，立委陳玉珍立即協調啟動軍機疏運作業，協助搭載70位鄉親順利於下午3時許回到金門與家人團聚。

陳玉珍表示，看到有金門鄉親清晨5點多就頂著10度左右的低溫趕到松山機場，又要虛耗時間苦苦等待候補機位，讓人看了相當不捨；所以她要求相關單位應該將心比心、苦民所苦，並立即啟動軍機疏運作業，讓鄉親們可以早一些回到金門與家人團聚。

金門尚義機場返鄉人潮一波接一波，加上接機親友瞬間將入境大廳擠得水洩不通。(于家麒攝)

據了解，針對此次春節空中航班，陳玉珍已多次與民航局、航空公司協調並加開4波的加班機， 但仍有為數不少的鄉親「無機可乘」，所以陳玉珍特別向行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正等人反映，並經過4次協調會後終於拍板2月7日至14日這8天將有兩架軍機隨時待命，每天可提供6架次協助疏運，讓金門鄉親可以順利回家過年。

春節連假首日大批金門鄉親搭機返鄉準備過年，首班協助疏運的軍機也於下午3時許抵達金門機場，協助搭載70位鄉親順利回家團聚。(于家麒攝)

首班軍機於下午3時許抵達金門機場，一位林姓乘客表示，很感謝立委玉珍與軍方等相關單位的協助，讓他們一家可以儘快回到金門準備過年；軍機坐起來也滿舒服的、航程大約一個小時。由於機會難得，他也跟其他旅客一樣，紛紛拿起手機拍照留念。

陳玉珍強調，春運重點時刻，她與服務團隊也會在機場隨時待命，同時堅守到最後一刻，期望能協助到所有鄉親都能順順利利、開開心心，並且早一些時間回到金門過個好年。

春節疏運期間台金班機起降頻繁，一架降落、一架又排隊等起飛，全力協助載運鄉親回家過年。(于家麒攝)

此外，金門縣長陳福海今日一早也特別率領團隊到尚義機場迎接鄉親回家過年，並視察整體春節疏運的狀況；他也在入境處發送開運福袋及各式可愛布偶，讓剛下飛機的鄉親一入境就感受到滿滿屬於家鄉的溫暖，也讓不少小朋友拿到布偶時都超級開心，還有不少「海粉」要求要跟陳福海合影留念，他也親切的跟鄉親問候，並提前向大家拜年。

金門縣長陳福海(右前)今日一早也特別率領團隊到尚義機場迎接鄉親回家過年，並在入境處發送開運福袋及各式可愛布偶。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈表示，這兩天雖然天氣寒冷還不時下起雨來，不過能見度都算還不錯，也讓往返台金班機都能順利起降，今年搭載率很高，從台灣回金門的班機都班班客滿，昨日單日往返共90班次，今天則是往返共98架次，目前整體春節空中疏運都還算順利，但仍備有ABC緊急運輸計畫，若有湧入人潮，將隨時會啟動，全力協助鄉親都能順利回金門過年。