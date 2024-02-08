東京都知事小池百合子今早十點抵達五指山國軍示範公墓，在李登輝基金會董事長李安妮的陪同下，弔唁前總統李登輝，小池因為這件事，哭了。

小池百合子在李前總統墓前拭淚表示，「雖然父親(指李前總統)最喜歡的千風之歌裡面有說道，不要哭泣因為他已化為千風，但想念他的時候還是會止不住眼淚。」

李安妮則回應，李前總統經常提到有一位「在日本的女兒」，非常感謝小池都知事這次特地遠道而來。

弔唁結束後，小池都知事與李安妮前往貴賓室進行簡短交流。李安妮首先分享接掌基金會後的轉型工作，包含以各項主題式的紀念音樂會取代原先的募款餐會、深化台日關係以及籌建「李登輝紀念文物圖書館」等。

而今年九月李登輝紀念交響樂將在台灣首演，目前亦規劃2025年5月在東京海外演出，李安妮當場邀請，期盼屆時小池能成為重要的座上賓，在樂聲中與日本眾多友台人士共同追念李登輝。

關於文物圖書館，李安妮亦希望未來落成典禮能邀請小池共襄盛舉，文物館也會展出小池與總統互動的珍貴照片。

小池則問候李前總統夫人曾文惠的身體狀況，接著表示非常高興與感動今天能來到五指山弔唁「父親」。這樣的感動除了私人的情感之外，李前總統確實是台日關係非常重要的關鍵人物，相信大家持續守護與延續他的遺志。

最後，李安妮致贈題有李總統「誠實自然」的圓盤，並用日文「頑張って」為小池打氣，祝福她在政壇上一切順利。