宜蘭縣衛生局昨天接獲雲林縣衛生局通知，其轄內「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合─細粉紅辣椒」（有效日期：2025.12.12）產品，檢驗出18ppb的工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），已違反《食品安全衛生管理法》規定，宜蘭縣衛生局今（8日）表示，銷售通路已下架280罐，衛生局查核現場，未見違規產品在架上販售。

宜蘭縣衛生局表示，違規產品銷售通路為全聯，衛生局接獲通知後，立即查察縣內26家門市並派員稽查，經查業者已接獲總公司通知下架相同品項產品計280罐，查核現場未見違規產品於架上販售，全聯公司亦已開放接受民眾退貨。

衛生局表示，蘇丹色素3號為工業用染料，經環保署公告為毒性化學物質，具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用於食品中；此外，近期食安問題層出不窮，縣府透過嚴格把關，捍衛民眾食品安全，守護縣民健康。