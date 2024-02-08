繼台糖梅花豬肉片驗出瘦肉精「西布特羅」後，新竹市衛生局8日接獲雲林縣衛生局通知，「濟生股份有限公司斗六廠」製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品，檢驗出18ppb的工業用蘇丹色素3號（俗稱蘇丹紅），經查違規產品唯一通路為全聯實業股份有限公司，衛生局立即確認轄內販售門市共21家，228瓶已全數下架。

新竹市衛生局長陳厚全指出，8日接獲雲林縣衛生局通知後，立即確認轄內販售門市共21家，228瓶已全數下架。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

衛生局長陳厚全指出，蘇丹色素3號為工業用染料具有潛在致癌性，經環保署公告為「毒性化學物質」，禁止用於任何食品中。市府嚴格把關食安，此次違規產品「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」，其產品僅於全聯實業股份有限公司的通路販售，竹市販售門市共21家，共228瓶已全數下架，為市民消除不良產品之疑慮。

衛生局表示，近期全台食安事件層出不窮，市府持續嚴格把關，全力捍衛民眾食品安全，呼籲業者應確實食品安全衛生管理法規定，切勿心存僥倖；同時提醒民眾，若有購買「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨。