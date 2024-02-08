開車出遊雖然方便，但最怕的就是到達地點後找不到停車位，不過若找到車位只停一下下剛好就被開單，你會暴怒嗎？金門一名婦人昨（7）日停車遭收費員開單，但她卻堅持自己只停了一下下，不願意支付這筆停車費，直接在路上狂吼「為什麼要開我單」，過程全被路人拍下。

網友在「爆料公社」貼出一段影片，只見一名開車的婦人從車上衝下來，對著開單的收費員瘋狂怒吼「我就停一下下，你幹嘛？蛤？我進去不到1分鐘欸，我馬上出來」，家人跟著下車想制止婦人行為，但她仍持續吼「我為什麼要被開單？我不要啦！不是15塊的問題啦」。

影片在網路上引起瘋傳，不少人傻眼說「有錢買車，沒錢繳停車費」、「公有的話，快點報警，停這樣再給她罰單」、「真的辛苦收費員了」、「繳不起停車費乾脆連車都不要開不是更好」、「使用者付費啊，停一秒也是要付錢」、「買麵只吃1口可以不用付錢嗎？有停就是得繳錢」。

有知情網友透露，事後該名婦人的家人有回到現場跟收費員道歉，當事人也已經原諒該名婦人了，「希望藉由這件事情讓大家不要為難開單員，他們也是辛苦的開單賺錢，如果真的不想停收費的地方可以停比較遠免費的停車場」。