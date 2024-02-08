明天（9日）就是舊曆年除夕了，你家春聯貼了沒？命理師楊登嵙說，新年大掃除結束後，接著就是挑個好時間貼春聯，除夕早上6點到中午12點之間陽氣最旺，最適合將家門上的春聯汰舊換新。

楊登嵙表示，過年貼春聯起源自宋代的「桃符」，當時宋人在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀，而在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，春聯題上吉祥字詞，寄寓人們希冀美好生活的情感，折射出對新一年生活的期盼。

楊登嵙指出，農曆12月24日（2024年2月3日）送神開始，家家戶戶有空就要打掃，直到農曆12月30日除夕（2024年2月9日），打掃完才會張貼春聯，貼春聯時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定要把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，不可直接貼在舊春聯之上，而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。