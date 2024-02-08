民眾黨前立委蔡壁如在2024立委選舉中，配合台中市長盧秀燕藍白合策略，小輸民進黨立委蔡其昌，傳年後將接任台中市政府有給職顧問。中市府昨低調回應，若有人事調整會正式公告。不過蔡壁如今(8日)親自證實，已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，15日正式上任。

根據《中央社》報導指出，蔡壁如今日接受電訪時表示，她已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，將於15日上任，至於工作細節則不方便回答。

盧秀燕在2024台中市立委選舉，大力推動藍白合氛圍，「藍營F4加蔡」互相合作，最後成功從泛綠6席、國民黨2席，翻轉為民進黨2席、國民黨6席。昨傳出盧秀燕向遺憾敗北的林家興、蔡壁如拋出橄欖枝，由蔡壁如接任市府有給職顧問，林家興接任工策會副總事，預計年後將公布第2波市府人事異動。

據資料顯示，蔡壁如過去在柯文哲的台北市政府，也曾擔任12職等的市府顧問及市長辦公室主任。