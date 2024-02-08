高雄1名林姓男子，去年6月5日16時10分許，在高雄市大寮某加油站加油時，基於意圖性騷擾之犯意，乘加油站員工A女不及抗拒之際，以右手拍打A女臀部1下。A女報案後經檢察官偵查起訴。法院依性騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，林姓男子去年6月5日16時10分許，在高雄市大寮某加油站加油時，乘加油站女員工A女不及抗拒之際，以右手拍打A女臀部1下，A女不甘受辱報案；林男到案後坦承有拍打A女臀部，惟矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱：只是開玩笑云云。

法官認為，被告確有拍打A女臀部，有現場監視器錄影光碟、畫面翻拍照片等可佐證，被告智識正常應可知悉絕不可輕易碰觸女性臀部，竟利用加油之機會無故拍打加油站女性員工之臀部，堪認其確有性騷擾之意圖無訛。被告辯稱係開玩笑云云，被告只是到場加油，無任何可開玩笑之處，足認被告所辯顯係事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌，被告乘告訴人不及抗拒之際，觸摸其臀部，顯然欠缺尊重女性身體自主權之觀念，並對告訴人身心造成傷害，所為實有不該，依性騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

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