交通部觀光署7日宣布，旅行業者即起停止招攬赴陸旅行團，引發爭議。民進黨發言人轉述黨主席賴清德說法表示，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線。國民黨徐巧芯直批，朝夕令改受傷最大不是政府聲稱要對抗的中國大陸，而是台灣人民。賴清德還沒上任就跳票，堪稱中華民國史上第一人。政府無能就拿人民自由開刀，兩岸關係只會持續惡化。

「還沒上任就跳票，賴清德堪稱中華民國史上第一人！」徐巧芯今(8日)在臉書發文表示，原訂3月要開放旅行社組團赴陸，不過中央政府昨天忽然宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，6月禁止出團。朝夕令改，受傷最大的不是政府聲稱要對抗的中國大陸，而是台灣人民。

徐巧芯質疑，「民進黨政府又在賴皮，選前說會開放兩岸旅遊，選後才露出真面目？」2023年8月，為了選舉大開支票，陸委會宣布即將恢復兩岸團客旅遊。當時賴清德也表態支持。他當時說：「對於今天政府宣布開放大陸團客來台旅遊，我聽到不少旅遊公會反映的意見，他有反映給蔡總統、陳建仁及邱太三，在今天也做出決定。」（2023/8/24《年代向錢看》專訪）徐巧芯轟「結果騙完選票以後，選舉一結束馬上反悔！」

「如今只剩下早就規劃好行程的旅客，以及嗷嗷待哺的觀光旅遊業者欲哭無淚！」徐巧芯直批，民進黨政府對於大陸的文攻武嚇沒有溝通的能力，只能斷掉兩岸的文化觀光交流。政府無能，就拿人民的自由開刀，未來兩岸關係看來只會持續惡化，不容樂觀。