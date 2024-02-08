已故澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，擁有絕美臉蛋和完美身材，被外界封為「最美千金」，去年和大陸男星竇驍結婚，就搬出原本居住的豪宅，近日適逢農曆過年，她也回去陪伴家人，並曬出豪宅內裝，引起熱議。

何超蓮在結婚前，和媽媽陳婉珍住在山頂布力徑豪宅，近日她回到家裡過新年，並在社群曝光豪宅的大廳，只見已擺放不少花飾，何超蓮笑說：「媽媽眼中的過年，就是家裡要充滿花。」

何超蓮曬豪宅內裝。（圖／取自何超蓮IG）

此外，她拍攝家中大門時，突然有隻蝙蝠飛進來，還朝她飛來，讓她尖叫逃跑，直呼「有蝙蝠是福到，但我真的嚇到。」而從她曝光的限時動態中可看到，豪宅內相當寬敞氣派，且裝潢得相當富麗堂皇，讓網友看了也直呼「這也太有錢」、「又是被自己窮笑的一天」、「有錢人的生活真的沒法想像啊」、「下輩子也不一定輪得到我」。

據悉，布力徑的豪宅面積達8000平方呎，有私人游泳池、健身房等，屋外還有私人花園，屋內擺放各式各樣古董，估算市值逾7億（28億台幣）至13億港幣（約52億台幣）。