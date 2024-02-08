陸股上證指數這一波慘崩最低跌到2635點，創下2019年以來5年新低。大陸官方無法容忍，在農曆春節前出手，7日證監會主席易會滿遭免職，由上海市委副書記吳清接任，易遭拔官是否與股市低迷不振，引發外界揣測。外媒消息指出，以過去經驗來看，證監會主管換人後，陸股都有不錯表現，滬深300指數漲幅在40%~80%不等。

吳清閃電上任，陸股立馬展開大反攻，上證指數繼昨天勁揚1.4%後，今（8日）封關又大漲1.2%，終場收在2865點。陸股過年期間休市10天，年後（19日）開市是否收復3千點大關，成為市場關注焦點。

知情人士指出，吳清是一位低調的技術官僚，對不當行為零容忍。這也讓他有「券商醫生」、「問題券商終結者」，甚至因關閉31間違反規定公司的「券商屠夫」等稱號。

美國財經媒體報導，對於易會滿突然遭免職，證監會高層官員都相當錯愕，凸顯北京高層對股市持續重挫感到憂心。易會滿落馬消息曝光後，引發諸多聯想，直指與救市不力脫不了關係。

報導指出，過去大陸證監會主管遭撤換之後，大陸股市表現令人驚艷，像是2016年肖鋼下台，滬深300指數2年內大漲40%，2019年證監會主席劉士余被免職，滬深300指數在2年內狂飆80%。