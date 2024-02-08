雲林濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品檢出工業用染料「蘇丹色素三號」，新北市衛生局今持續查察全聯超市下架「家用四合一調味料組合」情況，共查核20家，皆未見違規品於架上販售。

新北市衛生局協同雲林縣衛生局追查「紅辣椒粉」原料，7日及8日前往原料進口商保欣公司稽查，該公司出具原產地大陸的「原料紅辣椒粉」於邊境檢驗蘇丹色素合格後獲輸入許可資料，但為釐清整體案情，衛生局現場抽驗同批留樣檢體送驗。

衛生局表示，在檢驗結果未出爐前，為保障消費者食品安全，今天責令業者通知下游業者預防性下架該批號原料的產品，同時通知保欣公司倉儲地所在地桃園市衛生局及各下游所轄衛生局前往確認預防性下架情形，後續待檢驗結果確認符合性後始恢復上架或執行下架回收作業。

衛生局提醒，蘇丹色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，蘇丹紅具有潛在致癌性，長期食用可能對肝腎造成毒性傷害，此次受汙染之調味料粉以一般食用量對健康產生嚴重影響的機會並不大，建議民眾選購時避免選擇顏色過於鮮艷的產品並均衡飲食分散風險，避免偏食特定食物以致攝入過量汙染物。