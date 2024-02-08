呂姓婦人突昏倒，員警和社工齊力協助將婦人救起，最後送醫救護無大礙。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

呂姓婦人突昏倒，員警和社工齊力協助將婦人救起，最後送醫救護無大礙。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區1名60多歲的呂姓婦人，日前因金融帳戶問題至太平警分局太平派出所諮詢，突適昏倒在值班台前，幸當時長安醫院吳姓社工人員到派出所洽詢社區關懷活動行程，吳女當場判斷婦人疑因血糖過低所致，趕緊拿糖果供其服用，隨即送醫救護後無大礙，警消及醫護人員齊力協助，也成一樁為民服務的佳事。

呂婦日前到太平分局太平派出所指突收到某銀行寄發的信用卡，頻稱自己沒有接觸過該銀行的理專或客服人員，莫名收到信用卡片，懷疑是否為詐騙手法。

當時值勤警員鄭世凱、侯彥瑋立即熱心協助聯繫銀行客服人員，在洽詢過程中呂女忽然從座位跌下地面，員警見狀立即上前關心，並通知對街的太平消防分隊救護人員前來幫忙，等待過程中所內洽有長安醫院社工人員至派出所接洽一同辦理社區關懷活動行程，依吳姓社工的經驗，初步認為婦人疑因血糖昏厥。

員警立即至桌上拿糖果讓婦人服用，隨即婦人也慢慢恢復意識，隨後由救護人員接手後送至附近醫院治療，所幸治療後無大礙。

婦人家屬獲悉後非常感謝警方協助，也表示會再多注意母親身體狀況。太平分局表示，近日由於氣溫變化大，長者們應多注意身體狀況或適時補充熱量，如發現身體有不適情形，應告知家人或盡速就醫。