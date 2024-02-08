黃子佼去年6月爆出性騷風波後淡出，他7日結束長達8個月的沉默，發文向過去的受害者致歉；針對黃子佼的公開道歉文，受害者Zofia今（8日）也透過經紀人發聲回應。

Zofia稍早透過經紀人Kate回應：「黃先生的代表律師多次主動聯繫來洽談和解事宜，公開誠心誠意的道歉是我們唯一條件，希望這世界能夠越來越美好，謝謝大家關心。」

黃子佼昨在文中標記對方粉專並寫下，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝」。並備註「本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布」。

黃子佼的道歉貼文曝光之後，孟耿如在留言區向他喊話：「我永遠愛你，加油老公。」另外，她也在自己的臉書發文：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」

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