任內最後一次新年談話,蔡英文:團結一心就能守護國家。

今天是小年夜,蔡英文總統下午6點透過錄影方式發表任內最後一次「農曆新年談話」,她感謝堅守崗位的軍警消醫護等人員,強調台灣今年初完成大選,向全世界證明,民主、自由,就是台灣最珍視的價值。迎接新春也是迎向國家發展的新開始。她相信,只要我們繼續團結一心,就能守護國家。

以下是蔡英文總統「農曆新年談話」:

大家好,今天是小年夜。我要向所有海內外的國人同胞,以及世界各地過農曆新年的好朋友,拜個早年。首先,我要感謝,全國的軍、警、消、海巡、醫護同仁,以及中油、台水、台電等國營事業的夥伴。謝謝各位,在春節連假期間,堅守崗位,維持社會的運作。

這次,是我擔任中華民國總統,8年任期的最後一次農曆新年談話。我要感謝所有國人同胞,過去8年的共同努力,讓台灣克服疫情等各項挑戰;面對快速變動的國際情勢,我們也團結打拚,站穩腳步,讓台灣走向世界。

在今年初,我們也順利完成了一場國際矚目的大選,向全世界證明,民主、自由,就是台灣最珍視的價值。我們海內外的華人朋友,也將台灣堅持的民主價值,擴散到世界各地,共同促進全球的民主發展。

在迎接新春的時刻,也是迎向國家發展的新開始。我相信,只要我們繼續相互扶持,就能克服困難;只要我們繼續團結一心,就能守護國家。新的一年,台灣將穩健向前行,持續走向世界。我也要藉著這個機會,特別謝謝國際友人對台灣的重視和支持。

To our friends around the world, thank you for continuing to support Taiwan.

Moving forward, Taiwan will keep working with our democratic partners to maintain peace and stability.

We will pursue cooperation and prosperity, and make Taiwan one with the world.

Happy Lunar New Year to all!

最後,祝福大家,龍年行大運,「萬物興龍」,各行各業蓬勃發展,新年平安!(台語)新年平安! (客語)新年恭喜!(馬祖閩東語)新年快樂!