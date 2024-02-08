台東鳳梨釋迦去年恢復銷陸，部分果品檢出有害生物超標，新科立委黃建賓昨發文至中央農業部，要求提供不合格的包裝廠名單，以免牽連其他農民。台東縣府農業處也表示，將依規定停權，最嚴重者將終止產季認證資格。

台東縣37家釋迦包裝廠、1288個果園獲陸方核准輸入，首批43.3公噸鳳梨釋迦去年底出口遭驗退，現正值鳳梨釋迦產期，貨櫃陸續銷陸，但仍有少部分果品因驗出有害生物超標而面臨退櫃或銷毀的處置，台東縣政府與立委黃建賓聯手守護果農權益及釋迦品質。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府以負責任的態度，誠實面對問題並從根源解決，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，零容忍僥倖投機者，捍衛台東品牌信譽。

立委黃建賓指出，台東釋迦產量佔全台95％以上，許多年輕人因為鳳梨釋迦外銷看到機會，紛紛返鄉創業，為了保障農民權益與確保銷售通路，已行文要求農業部協助提供檢疫不合格的廠商名單。

饒慶鈴則強調，為求台東鳳梨釋迦能全數順利外銷，會主動輔導並強化不合格名單內的鳳梨釋迦包裝廠有害生物清潔處理作業。

台東縣政府農業處進一步說明，若收到中央提供的不合格包裝廠名單將會依規定停權，最嚴重者將終止產季認證資格，禁止外銷，另今年1月已聯合台東大學辦理包裝廠評鑑作業，評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據以及設備優先補助對象。