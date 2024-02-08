歷經數十年研究，科學家至今仍無法找到對抗失智症的有效辦法，但英國一項新研究發現，用於治療男性勃起障礙的威而鋼（Viagra）竟有助於降低失智風險。雖然尚需更多實驗數據佐證，但學者依然相當看好未來發展。

英國倫敦大學學院（University College London）發表於期刊《神經病學》（Neurology）的研究中發現，相較於未服用的男性，服用威而鋼及類似藥物的男性在數年後罹患失智症的可能性降低18％。研究指出，接受過21至50次勃起功能障礙藥物治療的男性患失智症的風險降低44％。

雖然數據令人深感震驚，但本項研究屬觀察性研究，無法確定威而鋼及類似藥物是否能夠預防失智症，或純粹只是因為較不容易罹患失智症的男性更有可能使用類似藥物。

研究第一作者、倫敦大學學院布勞爾博士（Ruth Brauer）表示：「我們無法斷言藥物就是主因，現在我們需要進行臨床試驗，觀察藥物對女性和男性各自的影響」。

威而鋼原為治療心絞痛和高血壓而開發，主要成分PDE5抑制劑作用為促進血液流動。動物實驗表明，PDE5可能改善大腦血流，進而預防失智症。另有實驗證實，PDE5抑制劑可以提高cGMP濃度，或有助於保護腦細胞。

英國失智症研究中心研究負責人莫薩林（Leah Mursaleen）指出，開發失智症藥物成本高昂且費時，若能重新利用其他藥物，不失為一條開拓預防和治療失智症的新途徑。