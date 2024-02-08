「2024桃園燈會」將於21日至3月3日登場，交通局規畫紅、藍2線接駁車，為鼓勵民眾多利用接駁服務，觀旅局因應「綠色出行」推出限量版「春桃共榮」小提燈，限定放給搭乘接駁車的賞燈民眾，還有機會抽中黃金。

觀旅局長周柏吟表示，「2024桃園燈會」2月21日至3月3日登場，以「閃閃桃園 閃閃桃林」為主題，將傳統技藝與漢服表演結合科技互動及國際藝術作品，呈現多元交融的豐富性，開燈時間為每日下午6點至晚間9點30分，假日則延長點燈至晚間10點，他建議可先至「南昌燈區」欣賞國際級藝術燈組，後至「虎頭山燈區」感受宋代漢服的上元節，如同穿越時空，感受前所未有的桃園燈會。

周柏吟提及，今年市府推出以100％回收材料製作的「桃氣龍」、「寶桃龍」、「春桃共榮」等3款小提燈。其中「桃氣龍」、「寶桃龍」2款小提燈將在2月24、25、28日及3月2、 3日，下午5點起於會場小提燈發放處發送；而限量版「春桃共榮」小提燈只發放給搭乘接駁車的賞燈民眾。

周柏吟進一步說明，燈會期間提供交通接駁服務，共規畫「紅線」（桃園火車站後站─虎頭山創新園區─南昌公園）及「藍線」（南昌公園─大有國中─虎頭山創新園區─新永和市場）等2條路線，平日行駛時間為下午5點至晚間10點、假日為下午4點30分至晚間10點30分，每10至15分鐘一班車，視人潮機動調整班距。為鼓勵民眾多利用接駁服務，除可獲得限量版「春桃共榮」小提燈外，還有機會抽中黃金。

周柏吟說，自行前往的民眾，南昌森林運動公園周邊公有及私有停車場約可提供1181個汽車停車席位、95個機車停車席位；虎頭山創新園區則可提供1504個汽車停車席位及1243個機車停車席位。更多活動、交通管制及接駁相關資訊，可至「2024桃園燈會」官網查詢。