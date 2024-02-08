桃園市長張善政日前宣布發送「龍來桃喜」春聯，引發熱議。他7日趁最後一個上班日，向市府工作人員及洽公民眾辭歲發放「桃喜祥龍」福袋，桃市府也釋出張市長的「鐵人」年節走廟行程，初一到初三要走訪30間廟宇，2位副市長也會分頭進行，3首長加起來達近百間，要把龍年福氣分享給市民。

「春節要到了，跟著我一起來走春吧！」張善政今(8日)在臉書表示，新的一年，盼望風調雨順，萬物興盛。「從除夕開始，我將到桃園各地廟宇祈福參拜，也準備了象徵吉祥富貴的祥龍福袋要送給大家。歡迎所有好朋友們一起來走春參香拿福袋，祈求新的一年龍來桃喜、平安幸福！」

張善政發文附圖貼出他的全部春節行程，只見吃完除夕年夜飯後他並未歇息，夜間22：50要前往桃園區景福宮參香，緊接著23：50會出現在蘆竹五福宮歡送兔年；接著迎來龍年的開頭，他會在凌晨1：00前往中壢仁海宮，跨農曆年帶給市民祝福。

接著從初一到初三連續3天，張善政將馬不停蹄到桃園各宮廟發祥龍福袋，初一早上8：00前往中壢慈惠堂，8：50再重回前夜去過的仁海宮；連同應會「送兔迎龍」待到跨年的蘆竹五福宮，張善政大年初一就連跑了11個行程。張善政初二前往桃園區護國宮等10個宮廟，初三跑蘆竹桃園龍德宮等9個行程，初四走楊梅錫福宮等5個宮廟，堪稱馬拉松走春行程。

網友直呼「張市長賢伉儷新年快樂，龍年好運龍總來！」、「張市長、夫人新年快樂！闔家平安！」、「感謝市長～辛苦了！️龍年行大運！」