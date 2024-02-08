陣前換將乃兵家大忌，但兩周前在非洲國家盃小組賽0比4慘敗給弱旅赤道幾內亞，實在是奇恥大辱，讓地主象牙海岸怒拔教頭加塞（Jean Louis Gasset）帥印。豈料換帥的「大象軍團」在淘汰賽強渡關山，在兩場歷經延長賽的勝利後，8日再靠德甲前鋒哈勒（Sebastien Haller）傷癒復出破門，以1比0氣走民主剛果，將與「非洲雄鷹」奈及利亞爭奪本屆非洲盃冠軍。

「這對我們來說就像一場夢。」代理教頭艾馬斯費（Emerse Fae）說：「兩周前我們根本不敢去想決賽，整體而言我們今天的表現值得這一勝。」

象牙海岸在慘敗給赤道幾內亞之後，戰績1勝2負落居A組第3，在跨組比較後吊車尾出線，結果16強PK淘汰塞內加爾、8強打滿120分鐘才擊退馬利，4強換踝傷痊癒的德甲多特蒙德前鋒哈勒，在本屆非洲盃首次先發上陣，並於第65分鐘貢獻一記沒踢中球心、但反彈後剛好越過門將頭頂入網的幸運凌空側射，讓象軍第5度殺入非洲盃決賽

象軍也為近9屆以來，首支打入決賽的非洲盃東道主，上一次是2006年的埃及，距離隊史第3冠僅差一步。民主剛果力爭他們半世紀以來的首張決賽門票，但功虧一簣，將與南非爭奪季軍。剛果教頭戴沙（Sebastien Desabre）說：「小細節決定了今晚比賽的勝負。我們知道自己有能力挺進決賽，但我們遭遇的是非常強的象牙海岸隊。」