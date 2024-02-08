南韓網媒「首爾之聲」2022年透過旅美韓裔牧師偷拍金建希收受名牌包過程。

南韓網媒去年踢爆第一夫人金建希2022年收了牧師贈送的Dior手拿包，她與夫婿南韓總統尹錫悅一直低調無回應。眼看今年4月國會大選腳步已近，「收包門」風波再起、不利執政黨選情，尹錫悅周三（7日）透過電視台播出的專訪首度公開回應此事。然而尹錫悅並未道歉，僅稱收包過程遭偷拍顯示是精心策畫的陰謀，妻子未能嚴厲回絕令他「略感遺憾」，日後會把分際劃得更清楚。

去年11月，南韓網媒「首爾之聲」獨家播出旅美韓裔牧師崔在永（Abraham Choi，音譯）送了迪奧（Dior）手拿包給總統夫人金建希的片段，拍攝時間是2022年9月13日，當時尹錫悅就任總統剛滿4個月，價值300萬韓元（新台幣約7萬元）的手拿包由「首爾之聲」提供，偷拍鏡頭藏在崔永在的手錶裡。

綜合韓聯社、英國廣播公司（BBC）、路透社報導，尹錫悅周日（4日）接受南韓KBS電視台獨家專訪首度回應此事，專訪7日播出。他說，當時夫妻倆尚未入住龍山總統官邸，金建希私人辦公室仍設於兩人居住的瑞草洞公寓地下室，無法安裝安檢設備，崔永在打著與金建希父親是同鄉的名義上門拜訪，不過金父在金建希年幼時就去世。

南韓總統尹錫悅接受KBS電視台訪問。（路透）

尹錫悅認為「總統或總統夫人很難對所有人嚴厲冷漠以對」。他說：「倘若有人認為這是問題，妻子未能斷然回絕就是問題所在。我略感遺憾。」尹錫悅強調，倘若他能及早知情，「依我在司法界26年的經驗，必以更強硬態度因應」，妻子面對複雜狀況恐怕難以輕易拒絕。尹表示，對方戴著能偷拍的手錶，讓人覺得這是縝密的政治陰謀。

尹錫悅說，舊事過了1年又被拉上檯面，可見是政治操作，眼下應對總統官邸執行有效管理，真正重要的是與他人劃出更明確的界線，以確保這類事件不再重演，祕書室已在研商是否在總統室轄下增設專門負責總統夫人事務的「第二附屬室」。記者問及夫妻倆是否為此事吵架？尹錫悅笑答「完全沒有」。

尹錫悅終於打破沉默，首度公開回應妻子金建希2022年收受迪奧包一事。

分析人士指，「收包門」冒出來的時機正值尹錫悅聲望止跌回升之際。尹錫悅所屬「國民力量黨」黨內近期要求尹錫悅夫婦道歉、承認收包不恰當的聲浪日漸高漲。在野的「共同民主黨」表示，尹錫悅沒有真誠道歉不符大眾期待，發言人權七勝（Kwon Chil-seung）說：「總統無恥程度沒救了。拒絕認錯、拒絕向人民道歉，如此自以為是，我們還得看多久？」

南韓保守派的紙媒如《中央日報》、《朝鮮日報》指出，尹錫悅未對妻子金建希收包是否恰當表達回應。BBC報導，南韓當地媒體稱，青瓦臺確認收到這個名牌包，並以「政府財產予以管理存放」。社群平台X有不少南韓民眾表達不滿，例如「全國都在等待『迪奧包』的道歉，結果沒有等到」、「就算等到如此無恥、不情不願又高傲的道歉，這種道歉有何意義？」。

崔永在稍早向路透社表示，當初他求見總統夫人是為了表達尹錫悅強硬的朝鮮政策令他憂心，提供昂貴的禮物似乎是能成功會面的方法。上周的蓋洛普民調顯示，尹錫悅支持率29%觸及9個月以來新低，51歲的金建希「收包門」是負面因素之一。國民力量黨內也為此事吵得不可開交，有重量級議員把金建希比喻為法國大革命「斷頭臺皇后」瑪麗安東尼（Marie Antoinette）。