第11屆立法院2月1日選出韓國瑜出任院長，讓藍營相當振奮，面對三黨不過半、新科立委百家爭鳴的新局面，外界也期待韓國瑜大展身手、發揮奇效。媒體人單厚之指出，過去8年民進黨執政，立法院的議事中立很不好，立法院預算中心、法制局公文幾乎不能看，如果韓國瑜有意識到這些問題，未來立法院會很精采，且找來真正的「教科書」周萬來當秘書長，讓民進黨團總召柯建銘完全失去經驗優勢，一定會幫韓加分。

單厚之7日在政論節目《新聞面對面》表示，接下來的立法院，可以看功能職權的擴張，因為民進黨執政八年，立法院的議事中立做的很不好，議事規則亂用，包括委員會的幕僚也都完全偏綠。

單厚之舉例，像藍委馬文君的東西，居然用臨時提案去限制委員以後都要怎麼做，這是很奇怪的事情，委員會怎麼會用這麼低的層次去做；還有過去這8年，立法院預算中心、法制局寫的東西，幾乎都不能看，民進黨的錯通通不敢講。

單厚之認為，未來委員會的中立會變好，以後預算中心、法制局那些公文只要回來，在野黨馬上手裡就有非常多的子彈，如果韓國瑜有意識到這些問題，未來立法院會很好看。

對於韓國瑜找上「立法院教科書」周萬來擔任秘書長，單厚之也稱讚，周萬來事從增額期間的老國會在立法院，是標準的議事處出身，立法院雖然有法規、議事規則，但很多狀況還是要靠議事錄，議事錄沒有人記的比周萬來還要清楚，很多時候解釋法條會有爭議，就是要看議事錄，看當時這些東西是怎麼運用，這些事情沒有人比周萬來好，現在要讀立法議事相關的書，只有周萬來一個人寫，4本全部都要讀他的。

單厚之也直言，民進黨黨團總召柯建銘在立法院經驗最多，碰到周萬來這個「教科書」，因為書真的都是周寫的，柯建銘馬上就沒有優勢，周能夠當場挑戰柯建銘你上次這樣講、這次又變了，這塊周真的做的不錯，在藍綠都會有一定公信力，對上老柯一定能幫韓國瑜加分。