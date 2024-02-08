今天是小年夜，同時也是春節連假第一天，台北市長蔣萬安今(8)日下午前往台北市聯合醫院仁愛院區慰問醫護人員。（黃敬文攝）

今天是小年夜，同時也是春節連假第一天，台北市長蔣萬安今(8)日下午前往台北市聯合醫院仁愛院區慰問醫護人員，同時也發送紅包祝來年平安；被問及與東京都知事小池百合子的二次會見，蔣萬安透露兩人深入交流許多議題，包括凍卵、永續以及防災等，同時還贈對方大巨蛋紀念卡。

即便是春假第一天，蔣萬安仍行程滿檔，早上先到南港區清潔隊南港分隊分發紅包感謝隊員辛勞，再到晶華酒店與東京都知事小池百合子二次會見，接著到北市聯合醫院仁愛院區後，晚間還要再到萬華走訪艋舺夜市。

蔣萬安表示，歲未年終之際，向過年期間仍在醫院辛勞工作的醫護同仁們，表達關懷及慰勞之意，聯合醫院的醫護同仁們為了守護市民的健康，犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位，捨己為人的精神，實在令人敬佩。

他說，除祝福所有病患能早日康復，另外也提醒醫護同仁們注意保暖及身體保健，也提到對於連續幾天的春節，大家也不能鬆懈，雖然疫情逐漸趨緩，大家還是要留意疫情發展狀況，堅守崗位，持續守護市民的健康。

針對與小池的二次會見，蔣萬安受訪時透露兩人針對許多市政議題做出深入交流，特別是東京都推出凍卵政策的施行內容有深入探討，由於東京都第一年便有7000多人登記，在政策推出後如何與社會溝通，雙方深入交換了很多意見。

他說，另外面臨現今的極端氣候以及天然災害，如何建立一座韌性城市，如何從自主防災的意識、教育著手，以及如何在建築物上達到一定程度的防災效果，也做出交流，除此之外永續、數位轉型等議題也是交流議題之一。

蔣萬安也提到雙方有交換禮物，他特別送農曆龍年的春聯、發財金給小池，另外也送大巨蛋的紀念卡給她，提到「HO桑」王貞治特地來台灣替巨蛋投出第一球，小池聽聞後也很開心，直言王貞治不僅日本知名且在棒球界享譽盛名，兩人的會見輕鬆、愉快。