從1月底開始，大型車的車禍頻傳，網友統計後發現8天竟出現9起事件，共造成10死2重傷，砲轟交通部「換成別的車種早就交通大執法了，台灣人是看大車撞人的新聞，看到已經麻痺了是嗎？」

鄉民「a91153456」今（8）日在PTT八卦板統計，1月29日至2月5日為止，除了2月4日沒有發生事故外，其他8天全台至少發生了9起與大型車有關的車禍事件，地點遍布台北、桃園、苗栗、彰化及高雄，共造成10死2重傷的慘案。

「大型車是怎樣？為所欲為？」原PO質疑，大型車的問題明明很多卻沒有人要處理，一直讓這些駕駛亂撞亂搞，「X你X的腳痛部（交通部），換成別的車種早就交通大執法了，台灣人是看大車撞人的新聞，看到已經麻痺了是嗎？」

其他人也痛斥「沒撞到高官家屬就沒事」、「學長背後都是黑道你能怎樣」、「政府爛啊，該管的不管，大車撞死多少人了」、「一年要死三千個，換算一天要死九個」、「道安資訊網，去年算算每天交通意外死亡7-8人，政府態度就是正常能量釋放，有政府會做數字」、「這只是新聞有報到，真實的應該更多」。