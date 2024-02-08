明天就是除夕，許多家庭正為了備辦年菜而傷透腦筋，然而還有一群弱勢及位居偏鄉的家庭煩惱的卻是沒有經濟能力準備團圓飯，雙溪高中由近十餘年來歷屆家長會成員組成的善心供餐團年前再度發揮愛心，發送20桌年菜給有需求的家庭，希望大家能過個溫馨的年節。

小華（化名）同學家中兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故導致經濟陷入困難。小華說，平常家中就很難吃到桌菜，即使到了過年也就簡單一、兩道菜而已，因此很感謝學校師長們辛勞準備，讓他可以跟大家一樣過個幸福的年。

雙溪高中善心供餐團由前任家長會林志銜發起，獲得大碩企業董事長許慶業及劉定坤、王文龍等善心企業家的支持，希望提供弱勢孩童及其家庭，能夠在除夕夜享用一頓豐盛的年夜飯。新北市教育局獲悉這項服務經年的善舉，特別提供市長侯友宜的「吉龍舞春」春聯及紅包等禮品，發送給每個家戶祝福每一個家庭都能夠吃飽溫馨迎新年。

雙溪高中校長葉俊士表示，疫情以來各行各業皆遭受衝擊，導致雙溪學子的家中經濟面臨困境。非常感謝新北市政府「幸福保衛站」的政策讓孩子們獲得溫飽的滿足；更感謝長久以來，由歷屆家長會成員共同支持發送年菜的善行，即便他們孩子都從雙溪高中畢業了，但是讓孩子們過好年的初心仍舊持續不墜。今年增加的市長春聯及紅包還有冬被發送，讓學生家庭獲得更多祝福。

雙溪高中家長會輔導會長林惠玉指出，發送年菜過程中讓他感佩學校優質的辦學態度，現場除各處室主任外輔導老師也同步在現場關懷學生，更不忘提醒學生善用寒假在家的時間多充實自己、學會感恩。當她看到孩子們因為豐盛的年菜及市長紅包嶄露開心期待的表情，真的是令自己感動！