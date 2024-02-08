迷路的小羊還在北市動保處等待主人帶牠回家。(黃敬文翻攝)

今(8)日春節假期開始為期一周的連假，台北市動物保護處提供的24小時動物救援服務，持續待命不打烊，除了受傷受難的貓、狗外，車流中間動彈不得的雞、馬路上迷路的小羊，民眾只要拿起電話撥打1959動物保護專線，台北市動物救援立即出動，達成動物救援使命，飼主也務必妥善安頓寵物，一起過好年。

北市動保處表示，二月晚間動保處曾接獲民眾通報，於萬華區環河快速道路上發現一隻遊蕩的雞，在車陣中相當危險，動物救援隊立即派員出動，在內車道護欄邊發現救援目標，受困的雞隻疑似被龐大的車流嚇到腳軟，蹲在地上一動也不動，救援人員順利將牠帶回安置。

另外同樣是在萬華區，民眾表示在和平西路三段路邊看到一隻羊在逛大街，並幫忙將牠趕至室內等待救援，經動保處發現是一隻幼年的西非侏儒山羊，外觀相當乾淨整潔，推測是隻寵物羊，卻不知為何獨自在外遊蕩，小羊十分親人，不時咩咩叫的呆萌模樣，相當可愛，目前仍收容在動保處，等待飼主領回。

動保處表示，過年期間，台北市動物救援24小時不打烊，民眾不論是遇到受傷的野生動物，或是遇到走失寵物，在自身安全的前提下，可先嘗試將動物固定或趕至室內暫時限制牠的行動，並撥打1959動物保護專線通報，動保處會立即派員前往救援及安置。

動保處提醒，飼主們也務必為寵物準備好充足的飲水及食物，並隨時注意門窗是否關妥，避免寵物離家出走，還可能受罰。