林宥嘉今年再次登上台視除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》舞台，以白隊大使身份，為今年的紅白舞台揭開序幕。在這次的演出中，林宥嘉特別選唱3首膾炙人口的經典歌曲〈兜圈〉〈說謊〉〈自然醒〉和即將收錄在新專輯中新曲〈一家人相親相愛〉，現場觀眾立刻跟著他一起大合唱，「祝福大家，過年期間都可以睡到『自然醒』，好好享受『一家人相親相愛』的時光。」

他今年的農曆假期，將時間留給最親愛的家人，包括太太丁文琪、一雙兒女及父母等，透露與家人「黏」在一起就是幸福。而談起新年願望，先前就預告過年後會有好消息的林宥嘉除了期盼新專輯可以趕快和大家見面之外，也期許自己累積更多音樂創作，加快發片的頻率。

今年的紅白舞台，林宥嘉首度演唱即將收錄在全新專輯中、從未曝光的歌曲〈一家人相親相愛〉，他將小時與父母間互動的記憶，和現在成為父親與孩子的互動化成旋律，特別選用直白的歌詞詮釋，是新歌的一大特色。林宥嘉希望每個人都能更加珍惜身旁的家人，感受到家庭的溫暖，歌詞中的「能不能 再拍拍 照片裡 笑得開懷」，也是他希望大家在聽到新歌時，

不管當時家人在不在身邊，或只能透過相片回憶，都能感受到溫暖，更加珍惜自己的家人。

農曆新年期間，林宥嘉停下所有的工作行程，將時間完全留給家人。他表示平常工作周末常常飛出去，有時候回家時間也晚了，孩子們都睡了，過年對他來說是完完全全可以享受與家人一起度過的幸福時光，笑說：「趁著年假可以跟家人『黏』在一起，我覺得很幸福。」而談起新年願望，林宥嘉期待能盡快和大家分享他的全新專輯，「希望這張專輯可以帶給大家很多療癒的感受。」