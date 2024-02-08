台糖冷凍豬肉片日前驗出含有瘦肉精「西布特羅」引發社會各界議論，不過對此台中市長盧秀燕也同意衛福部次長王必勝的說法，同意該案例為「個案」。對此民進黨台北市議員許淑華則反嗆，連盧秀燕都認為沒有必要繼續在此「個案」事件上耗費更多社會資源，「國民黨立委徐巧芯等人的說法都是自打臉，在年節前夕造謠台灣豬肉有問題，其心可議。」

許淑華指出，盧秀燕8日受訪時明確表示，台糖梅花肉片含瘦肉精一事是「個案」，還強調沒有必要繼續在此「個案」事件上耗費更多社會資源。

許淑華強調，此舉也證明了徐巧芯等人的說法都是「自打臉」在年節前夕造謠台灣豬肉有問題，其心可議。「還有一堆利用食安，急著造謠抹黑的政治人物是否該認錯道歉？」許淑華說，問題的來源仍需查明，看看過往的腳尾飯事件、高端疫苗、宇昌案等等，有心政治人物為了政治利益，不停抹黑用心的台灣專業人士。

許淑華強調，每天為保護我們食品安全而辛勤工作的人，卻無端端被陷入政治爭鬥和指責，「我想請問之前的造謠人士，要不要給那些無辜被捲入政治漩渦的基層食安人員，以及豬肉攤商一個公道？」許淑華直言，因為這些人的無端抹黑，在理當充滿團圓氣氛的年節前，卻讓台灣社會人心惶惶。

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。」許淑華強調，國家的立法委員是要為民眾「謀福祉」，而不是屢次使用政治操作欺騙社會大眾。