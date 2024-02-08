網紅陳沂5日在北市松山區八德路2段，被21歲黃姓男子追打成傷，陳沂在路人的協助制止及閃躲到一旁的中崙消防分隊才未造成更嚴重的傷害。黃男遭5萬元交保後，警方報請台北地檢署「重大刑案」專股檢察官指揮偵辦，警方懷疑整起案件應是預謀犯案，開車接應的周姓男子具有竹聯幫明仁會背景，檢察官簽發拘票，指揮警方7日拘提周男到案，據了解，周男否認涉案，檢方訊後諭令周男以5萬元交保，將進一步釐清案情。

陳沂5日在北市松山區八德路2段，被黃男追打成傷，黃被捕後辯稱是因為喝酒醉，誤將陳沂認作是網婆，所以才會動手打人，開車接應的周男聲稱當時在車內睡覺，發現黃男打人立即下車勸阻，警詢後將黃依傷害罪嫌送辦，檢方訊後諭令黃以5萬元交保。

警方調查，黃男平時在文山區活動，有毒品、傷害的刑事紀錄，周男也有竹聯幫明仁會背景，警方擴大調閱監視器，發現案發當天前1個多小時，周男即開車載黃嫌到陳沂住家附近徘徊勘查地形，看到陳沂出門後，黃男再上前確認身分並且動手毆打，研判應是預謀作案。

警方7日將周男拘提到案，周男仍聲稱當時自己在車上休息，否認涉案，檢警將持續擴大蒐證偵辦，追查幕後主嫌並提報為治平對象。