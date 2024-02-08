藝人陳零九7日傳出聚賭畫面，且同場的除了網紅阿滴、丁特外，還有被稱為「戰堂吳亦凡」的張姓男子，引發熱議。陳零九先是透過經紀人否認，隨後也親自在社群發聲還原真實情況，不滿表示「造成我身心靈有極大的創傷！」但媒體人黃揚明發現，在網紅蕾拉今(8日)最新上線的刮刮樂主題影片中，陳零九就聊到他過去常買4、5萬元的刮刮樂，但常虧錢，「所以我才打德州撲克啊！」網友看了直呼「總有一天會出事！」

「就這麼巧～？」黃揚明今(8日)在臉書發文表示，藝人陳零九昨天被揭發與黑二代打德州撲克，結果今天網紅蕾拉新上線的刮刮樂主題影片中，陳零九就聊到他過去常買4、5萬元的刮刮樂，但常虧錢，「所以我才打德州撲克啊！」黃揚明直呼「至於為什麼買刮刮樂虧錢要打德州撲克？就讓大家自行想像吧！（德州撲克確實是正當桌遊，只要沒有賭金，就是很好的益智遊戲）」

網友表示「年紀大沒在聽年輕人的歌了，他有什麼很厲害的歌呀」、「《天黑請閉眼》」、「感覺就像是想靠偏財賺錢」、「只看影片標題我個人覺得可能確實跟改運有關吧？畢竟我也有認識的人之前要抽卡or抽角色前會先打個日麻改運，如果很胡的話就趕緊去抽卡，然後還真的只花幾抽就中了，這算一種…信仰？（不確定怎麼講）不過畢竟我們不是當事人，所以事實究竟是怎樣只有當事人知道～」、「總有一天會出事」。

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